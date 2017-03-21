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Владимир Крикунов: Розыгрыш лишнего у «Магнитки» фантастический

Источник:  КХЛКомментарии

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов подвел итоги полуфинальной серии Восточной конференции между магнитогорским «Металлургом» и «Барысом».

- Я ждал, что «Магнитка» будет контролировать всю серию. В каких-то матчах были у уральцев сложные моменты, где «Барыс» мог зацепиться, но в целом «Металлург» играл как хозяин, как будущий победитель этого противостояния. Команда Ильи Воробьева подтвердила, что ее главным оружием является большинство. Их розыгрыш лишнего – фантастический.

Выделю всю первую пятерку «Металлурга», а не только одного Даниса Зарипова. Они классно играли. Возможно, когда больше внимания приковано к Сергею Мозякину, на первый план выходит Зарипов, а завершать атаки он умеет.

У «Барыса» также выделялась первая пятерка. Отмечу возвращение после травмы Брэндона Боченски. В двух матчах с «Магниткой» он набрал три очка, - приводит слова Крикунова официальный сайт КХЛ.

Напомним, что в серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Металлург» переиграл «Барыс» со счетом 4-0.

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