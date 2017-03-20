Павел Колобков поприветствовал участников чемпионата России по лыжным гонкам

Свое приветствие участникам чемпионата России по лыжным гонкам 2017 года направил министр спорта Российской Федерации, Олимпийский чемпион Павел Колобков.

«Лыжные гонки в нашей стране один из самых массовых видов спорта, ежегодно на старт «Лыжня России» одновременно выходят около 2-х миллионов любителей лыжных гонок.

Спортивный лыжный сезон 2016-20117 годов завершается на берегах Великой сибирской реки Иртыш, где разыграть медали Чемпионата России собрались лучшие из лучших лыжников нашей страны, герои чемпионата Мира в Лахти 2017 года, победители Всемирной зимней Универсиады-2017 в Казахстане и победители других крупнейших международных соревнований.

Желаю всем крепкого здоровья, успехов и высоких спортивных результатов».



Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет в столице Югры с 24 марта по 2 апреля. Принять участие в соревнованиях в Ханты-Мансийский автономный округ приедут спортсмены из 41 субъекта Российской Федерации. Последний раз самое главное состязание страны по лыжным гонкам Югра уже принимала 10 лет назад в 2007 году.

В начале марта Федерация лыжных гонок России опубликовала список спортсменов, допущенных к участию в чемпионате. В нем представлено 280 сильнейших лыжников, среди которых медалисты завершившегося недавно в финском Лахти чемпионата мира по лыжным гонкам — Александр Бессмертных, Алексей Червоткин, Никита Крюков, Андрей Ларьков, Наталья Матвеева и Юлия Белорукова.

Соревнования пройдут на трассах Центра зимних видов спорта им. А.В. Филипенко, который на протяжении последних 20 лет принимал крупнейшие мировые старты. В рамках Чемпионата России сильнейшие лыжники страны будут соревноваться в шести дисциплинах: скиатлон, спринт, гонка свободным стилем, командный спринт, эстафета и масс-старт классическим стилем.