«Рома» претендует на Эмери

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери может сменить столицу Франции на столицу Италии.

По данным Gazzetta dello Sport, 45-летний испанец привлек внимание «Ромы», которая ищет альтернативы на случай ухода Лучано Спаллетти.

Ранее стало известно, что в «Роме» также могут обратиться к кандидатуре Роберто Манчини.

На позиции Эмери в «ПСЖ» повлияли крупное поражение от «Барселоны» (1:6) и вылет из Лиги чемпионов. Кроме того, парижане по-прежнему не могут догнать «Монако» в национальном чемпионате.

Напомним, Спаллетти отказывается вести переговоры о продлении контракта с «Ромой». Не исключено, что это связано с договоренностью тренера с «Ювентусом», который может покинут Массимилиано Аллегри.