Владислав Третьяк: Когда сборная России победила в Квебеке, Гимаев радовался вместе с нами как ребенок

Легендарный вратарь, президент ФХР Владислав Третьяк выступил на панихиде по Сергею Гимаеву.

- Наша хоккейная семья потеряла близкого человека, профессионала своего дела. Человек честно служил хоккею, всей верой и правдой, - сказал Владислав Третьяк. – Гимаев служил нашему Отечеству. Мне посчастливилось восемь лет играть с ним за родной клуб. Он был примером дисциплины, большого трудолюбия. И через большой труд он достиг всех успехов, сыграл в 300 матчах на первенство страны.

Дальше он посвятил свою жизнь воспитанию молодого поколения. Почти 15 лет он был начальником ДЮСШ ЦСКА. Его воспитанники играли в высших лигах мирового хоккея.

Затем он выбрал очень сложную, но интересную профессию комментатора. Он знал о хоккее все. И очень переживал за наши сборные всех возрастов. Помню, 15 лет у сборной России не было побед на чемпионатах мира. И вот столетие хоккея, турнир в Канаде. Финальный матч с «кленовыми листьями», мы победили 5:4, вернули себе звание чемпионов мира. Гимаев радовался вместе с нами как ребенок…