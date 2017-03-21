Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Спутник0 : 3Динамо Балашиха
Баскетбол  Жальгирис- : -Анадолу Эфес
Хоккей  СКА-Нева0 : 0Рубин
Баскетбол  Панатинаикос- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юрий Крашенинников: Хочу не один раз сыграть на чемпионатах мира, еще есть мысли об Олимпиаде

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Игрок «Кристалла» Юрий Крашенинников в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о выступлении сборной России.

- Ужасно, что сборная не сыграет на чемпионате мира. Неудачно сложились обстоятельства: были травмы, насыщенный сезон, но это не оправдание. Мы проиграли один самый важный матч, при этом выиграли семь. Та же сборная Белоруссии, проиграв в двух встречах, могла в последний момент выйти на чемпионат мира. Сборная Эквадора потерпела поражение от бразильцев 0:11, но вышла в финальную стадию. А мы проиграли один матч и не попали. Это трагедия, такое в первый раз произошло. Жизнь продолжается, идет смена поколений. Нельзя же все время выигрывать (улыбается).

- Для себя ставите цель сыграть еще на одном-двух чемпионатах мира?
- Естественно, поиграем еще. Даже на трех. Еще есть мысли об Олимпиаде. Будут Европейские игры, на которых мы побеждали в Баку – это тоже крупный и знаменательный турнир. Есть к чему стремиться.

- Хотите доиграть до момента, когда пляжный футбол попадет в олимпийскую программу?
- Надеюсь. Горчинскому 40 лет, а он играет. Почему бы и нет, - сказал Крашенинников корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Кристалл» и сборная России сыграют в одной группе на International Beach Soccer Cup

Напомним, сборная России не отобралась на чемпионат мира-2017, который пройдет с 27 апреля по 7 мая на Багамах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юрий Крашенинников: Станкович хочет отыграть с «Кристаллом» не только один турнир, но и весь сезонЮрий Крашенинников: Станкович хочет отыграть с «Кристаллом» не только один турнир, но и весь сезонИгрок «Кристалла» Юрий Крашенинников в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился ожиданиями от игры Деяна Станковича за петербургский клуб.Михаил Лихачев: При должном отношении к делу Сычев может стать заметной фигурой в российском пляжном футболеМихаил Лихачев: При должном отношении к делу Сычев может стать заметной фигурой в российском пляжном футболеГлавный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев поделился мнением об игре экс-футболиста «Локомотива» Дмитрия Сычева.«Кристалл» и сборная России сыграют в одной группе на International Beach Soccer CupВ Санкт-Петербурге состоялась жеребьевка группового этапа международного турнира по пляжному футболу International Beach Soccer Cup.Егор Шайков: Не вышли на чемпионат мира из-за того, что у молодых игроков мало международного опытаИгрок сборной России по пляжному футболу Егор Шайков рассказал, почему команда не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира 2017 года.Илья Леонов: Итог сезона неутешительныйКапитан сборной России по пляжному футболу Илья Леонов после завершения Межконтинентального кубка признал, что итог выступления национальной команды в 2016 году неудовлетворительный и неутешительный.Сборная России обыграла команду Таити в матче за третье место Межконтинентального кубкаСборная России обыграла команду Таити в матче за третье место Межконтинентального кубка по пляжному футболу, который проходит в Дубае.Сергей Анохин: Лихачев продолжит возглавлять сборную России по пляжному футболуПредседатель комитета пляжного футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин сообщил, что старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев останется на своем посту, несмотря на провальный сезон.Михаил Лихачев: Идет переформатирование сборной, не нужно драматизировать ситуациюСтарший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев призвал не драматизировать ситуацию из-за непопадания национальной команды на чемпионат мира и поражения от бразильцев в полуфинале Межконтинентального кубка.Андрей Бухлицкий: Россия – Бразилия – 0:7. В полиции Дубая завели дело по поводу изнасилованияВратарь сборной России по пляжному футболу Андрей Бухлицкий, который восстанавливается после травмы, сравнил с изнасилованием крупное поражение национальной команды от сборной Бразилии в полуфинале Межконтинентального кубка.Сборная России по пляжному футболу уступила Бразилии со счетом 0:7 в 1/2 финала Межконтинентального кубкаМатч Межконтинентального кубка по пляжному футболу между сборными России и Бразилии завершился убедительной победой бразильцев. Итоговый счет матча – 7:0.Россия сыграет с Бразилией в полуфинале Межконтинентального кубка по пляжному футболуСборная России по пляжному футболу сыграет с командой Бразилии в полуфинале Межконтинентального кубка. Сегодня она уступила Ирану и заняла второе место в своей группе.Россия поборется за право проведения ЧМ-2021 по пляжному футболуРоссия будет бороться за право проведения чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, сообщил председатель комитета пляжного футбола РФС Сергей Анохин.Михаил Лихачев: Сделаем все, чтобы сыграть в финале межконтинентального кубкаГлавный тренер сборной России по пляжному футболу Александр Лихачев поделился ожиданиями о предстоящем межконтинентальном кубке.Рустам Шахмельян: Во втором дивизионе запугивали молодежьРустам Шахмельян: Во втором дивизионе запугивали молодежьИгрок сборной России по пляжному футболу Рустам Шахмельян рассказал Spb.Sovsport.ru о запугивании игроков в ФК «Питер», Лозанне и Игуаине.Сборная России обыграла команду Украины на втором групповом этапе ЧМ-2017Сборная России по пляжному футбола нанесла поражение команде Украины в матче второго группового этапа квалификации на ЧМ-2017.Михаил Лихачев: Если руководство решит, что сборной России нужен новый тренер – так тому и бытьГлавный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев прокомментировал неудачу команды в квалификационном турнире ЧМ-2017.Михаил Лихачев может покинуть сборную России по пляжному футболуРоссийский футбольный союз может рассмотреть вопрос об отставке главного тренера национальной сборной по пляжному футболу Михаила Лихачева.Сборная России по пляжному футболу не сыграет на чемпионате мира-2017Сборная России по пляжному футболу не смогла квалифицироваться на мировое первенство, которое пройдет в 2017 году на Багамских островах.Российские пляжники разгромили сборную Молдавии на старте второго этапа квалификации ЧМ-2017Сборная России стартовала на втором этапе европейского отборочного турнира Кубка мира-2017 по пляжному футболу с победы над сборной Молдавии со счетом 8:3 (2:1, 5:0, 1:2).Михаил Лихачев: В матче с норвежцами у сборной России было очень много бракаГлавный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев рассказал, над чем нужно работать команде в матчах квалификационного турнира на чемпионат мира-2017.
Футбол
Черчесов подарил музею свой вратарский свитер образца 1995 года
Футбол
Валерий Газзаев: В преддверии ЧМ британские СМИ предпринимают все усилия по очернению России
Футбол
Ренату Саншеш признан лучшим молодым игроком Португалии
Футбол
Сергей Прядкин: Позднее начало матча «Спартак» – «Зенит» связано с проведением финала Кубка Гагарина
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Чемпионат мира по пляжному футболу
Чемпионат мира по пляжному футболу
крашенинников юрий
крашенинников юрий