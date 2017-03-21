Юрий Крашенинников: Хочу не один раз сыграть на чемпионатах мира, еще есть мысли об Олимпиаде

Игрок «Кристалла» Юрий Крашенинников в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о выступлении сборной России.

- Ужасно, что сборная не сыграет на чемпионате мира. Неудачно сложились обстоятельства: были травмы, насыщенный сезон, но это не оправдание. Мы проиграли один самый важный матч, при этом выиграли семь. Та же сборная Белоруссии, проиграв в двух встречах, могла в последний момент выйти на чемпионат мира. Сборная Эквадора потерпела поражение от бразильцев 0:11, но вышла в финальную стадию. А мы проиграли один матч и не попали. Это трагедия, такое в первый раз произошло. Жизнь продолжается, идет смена поколений. Нельзя же все время выигрывать (улыбается).

- Для себя ставите цель сыграть еще на одном-двух чемпионатах мира?

- Естественно, поиграем еще. Даже на трех. Еще есть мысли об Олимпиаде. Будут Европейские игры, на которых мы побеждали в Баку – это тоже крупный и знаменательный турнир. Есть к чему стремиться.

- Хотите доиграть до момента, когда пляжный футбол попадет в олимпийскую программу?

- Надеюсь. Горчинскому 40 лет, а он играет. Почему бы и нет, - сказал Крашенинников корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Кристалл» и сборная России сыграют в одной группе на International Beach Soccer Cup

Напомним, сборная России не отобралась на чемпионат мира-2017, который пройдет с 27 апреля по 7 мая на Багамах.

