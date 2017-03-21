МОК аннулировал результаты трех российских легкоатлетов после перепроверки проб с ОИ-2012

Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты российских легкоатлеток Гульфии Ханафеевой, Виктории Валюкевич и Марии Беспаловой после перепроверки их допинг-проб с Олимпийских игр 2012 года.

О том, какие вещества были найдены в пробах спортсменок, не сообщается. МОК обязал легкоатлеток вернуть олимпийскую атрибутику. По итогам перепроверки допинг-проб с Олимпиады-2012 санкциям подвергнуты 15 россиян.

Напомним, в декабре 2014 года бывший сотрудник РУСАДА Виталий Степанов и его жена легкоатлетка Юлия были информаторами фильма немецкого канала ARD о допинге в российской легкой атлетике. После чего WADA создало независимую комиссию, по итогам работы которой IAAF приостановила членство ВФЛА.

