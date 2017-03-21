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«Вест Хэм» претендует на Уэйна Руни

Источник:  Sky SportsКомментарии

«Вест Хэм» намерен пригласить в команду нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйна Руни.

По информации Sky Sports, переход может состояться будущим летом. 

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Руни может вернуться в Эвертон - клуб, в котором он начинал профессиональную карьеру.

Текущее соглашение Уэйна с «МЮ» рассчитано до 2019 года.

В текущем сезоне Руни провел 18 матчей в АПЛ, в которых забил два гола и отдал 5 голевых передач.

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