«Вест Хэм» претендует на Уэйна Руни

«Вест Хэм» намерен пригласить в команду нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйна Руни.

По информации Sky Sports, переход может состояться будущим летом.



Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Руни может вернуться в Эвертон - клуб, в котором он начинал профессиональную карьеру.



Текущее соглашение Уэйна с «МЮ» рассчитано до 2019 года.

В текущем сезоне Руни провел 18 матчей в АПЛ, в которых забил два гола и отдал 5 голевых передач.