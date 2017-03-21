Тото Вольфф: В «Ред Булле», должно быть, видят призраков

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф ответил на обвинение «Ред Булла» в том, что немецкая команда получает преимущество в квалификациях благодаря тому, что сжигает в цилиндрах двигателя моторное масло для повышения мощности.

«Они, должно быть, видят призраков. Наши настройки вот уже много лет позволяют нам использовать больше лошадиных сил в квалификациях. Возможно, мы увидим в Австралии протесты, но «Мерседес» чувствует себя уверенно», – приводит Motorsport.com слова Вольффа.

Добавим, что в прошлом сезоне пилоты «Мерседеса» выигрывали квалификацию на 20 из 21 этапа чемпионата мира.