Денис Казанский: Наилич не искал славы. Она сама его нашла

Телекомментатор «Матч ТВ» Денис Казанский выступил на панихиде по Сергею Гимаеву.

– Сейчас в нашей стране слава подешевела, – заметил Денис Казанский. – Она раздается кусками, непонятно как. Для того, чтобы прославиться, ты должен сделать какие-то простые вещи. Например, поймать покемона или еще что-то странное.

Наилич не искал славы. Она сама его нашла. Он жил, как живет игра.

А Гимаев был больше, чем игра. Он сделал для хоккея гораздо больше, чем хоккеисты на льду. Это невероятная миссия, которую он выполнял. Хоккей в нашей стране – это Наилич. И это надо прожить такую жизнь, так все сделать красиво, чтобы войти в историю… Такой личности больше нет. И правильно сказал мой коллега Дима Федоров: Наилич оставил учеников в хоккее. Но он не оставил учеников в комментаторстве, в телевизионной профессии. Потому что таким, как он, быть невозможно. Таких, как он, на телевидении больше не будет – никогда.