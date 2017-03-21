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29-летний Юлиан Нагельсман признан тренером года в Германии

Источник:  Spiegel OnlineКомментарии

Немецкий футбольный союз объявил наставника «Хоффенхайма» Юлиана Нагельсманна лучшим тренером 2016 года.

В феврале прошлого года Нагельсманн в возрасте 28 лет принял основную команду «Хоффенхайма», став самым молодым главным тренером в истории первой бундеслиги.

По итогам чемпионата команда из Зинсхайма заняла 15-е место, сохранив прописку в высшем дивизионе. В данный момент «Хоффенхайм» идет на 4-й строчке в турнирной таблице.

- Эта награда, полученная на столь раннем этапе тренерской карьеры, служит колоссальным стимулом для того, чтобы двигаться дальше, – заявил Нагельсманн.

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