Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА-Нева- : -Рубин
Баскетбол  Фенербахче- : -Маккаби Тель-Авив
Баскетбол  Жальгирис- : -Анадолу Эфес
Баскетбол  Панатинаикос- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Кержаков: У меня не было звездной болезни

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, что у него никогда не было звездной болезни.

- У меня не было звездной болезни. Когда в 19 лет о тебе начинают писать и говорить, тебе кажется, что всё крутится вокруг тебя. В таких ситуациях я возвращал на землю сам себя. Шутки вокруг меня? Я не обращаю на них внимания, - сказал Кержаков в интервью «Спорт FM».

Напомним, что в текущем сезоне Кержаков провел за «Зенит» десять игр и забил один мяч.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хоть «Зениту» спасибо! 20-й тур РФПЛ вошел в пятерку самых унылых в историиХоть «Зениту» спасибо! 20-й тур РФПЛ вошел в пятерку самых унылых в историиВ восьми играх 20-го тура чемпионата России было забито лишь восемь голов.«Ростов» начал переговоры с новым спонсором«Ростов» начал первый раунд переговоров с потенциальным спонсором, сообщает Федеральное агентство новостей.Брызгалов может восстановиться после травмы к следующему матчуПресс-атташе «Анжи» Айдемир Даганов заявил, что у защитника Сергея Брызгалова проблемы с коленом, но он может восстановиться к следующему туру чемпионата России.Ари: Предложения из Китая действительно были, но играть в России мне привычнееНападающий «Краснодара» Ари, выступающий на правах аренды за «Локомотив», рассказал, почему принял предложение железнодорожников.Александр Самедов: Березуцкий и Игнашевич? Частичка той сборной ушлаПолузащитник сборной России Александр Самедов считает, что национальной команде не хватает защитников Сергея Игнашевича и Василия Березуцкого.Антон Бобер: Слуцкий звал в «Москву», но...Антон Бобер: Слуцкий звал в «Москву», но...«ССФ» пообщался с легендой самарских «Крыльев Советов».«Спартак» и «Зенит» сыграют 16 апреля. Даты матчей 21-23-го туровРФПЛ определила даты проведения матчей 21-23-го туров. Центральный матч на этом отрезке чемпионата «Спартак» – «Зенит» пройдет на «Открытие Арене» 16 марта. Начало – 20:00 (мск)Сергей Хусаинов: Уверен, Вилков видел падение Зе Луиша, но не хватило характера свистнутьАрбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал судейство в матче 20-го тура РФПЛ «Локомотив» - «Спартак» (1:1).Кришито, Мареш и еще 6 лучших защитников-бомбардиров «Зенита»Кришито, Мареш и еще 6 лучших защитников-бомбардиров «Зенита»Кришито забил «Арсеналу» и стал лучшим бомбардиром среди защитников в истории «Зенита». «Советский спорт» рассказывает, кого он обошел.«Зенит» заплатил «Локомотиву» за ничью со «Спартаком»? Пока вы спали (видео)«Зенит» заплатил «Локомотиву» за ничью со «Спартаком»? Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.Хозин пропустит остаток сезона из-за инфекции мягких тканей бедраЗащитник «Урала» Владимир Хозин не сыграет в текущем сезоне из-за инфекции, которая обнаружилась у игрока после операции на бедре, сообщил врач клуба из Екатеринбурга Андрей Чертков.Ари: Очень люблю «Спартак», но обожаю забивать им голыНападающий «Краснодара» Ари, выступающий на правах аренды за «Локомотив», рассказал, что любит забивать голы своему бывшему клубу - «Спартаку».Подробности боя Емельяненко – Митрион, Роналду – игрок года в Португалии, а «Сити» нацелился на Месси. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра вторника.Денис Глушаков: «Спартак» должен был побеждать «Локомотив»Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал ничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 20-го тура чемпионата России.«Локомотив» исполнил мечту десятилетнего болельщика (видео)Футбольный клуб «Локомотив» исполнил заветное желание десятилетнего болельщика Ярослава Еризану, который стал победителем конкурса «Мечты сбываются».«Рубин» начал подготовку к матчу с «Зенитом»Футболисты основного состава «Рубина» начали подготовку к матчу 21-го тура чемпионата России против «Зенита».Заур Садаев: Конкуренты тоже теряют очки, так что вся борьба еще впередиФорвард «Терека» Заур Садаев в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями о прошедшей игре с ЦСКА, а также рассказал о планах на выходные.Рикардо Лаборде: Для меня честь носить футболку «Краснодара» и сражаться за эту семьюКолумбийский вингер «Краснодара» Рикардо Лаборде провел 100-й официальный матч в составе черно-зеленых, о чем и рассказал в интервью клубной пресс-службе.Матч «Краснодар» – «Уфа» посетила делегация из ИрландииНа матче 20-го тура чемпионата России между футбольными клубами «Краснодар» и «Уфа» в числе зрителей присутствовали гости из Ирландии, сообщает официальный сайт «быков».Ринат Дасаев: Альтернативы Акинфееву в сборной нетРинат Дасаев: Альтернативы Акинфееву в сборной нетЛегендарный вратарь «Спартака» и сборной СССР дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
Футбол
Виталий Мутко: Подготовка газонов – главный вопрос, а то приедет Роналду, напишет в Инстаграм, а нам потом оправдываться
Футбол
Шмейхель признан лучшим игроком года в Дании
Бокс
Оскар де ла Хойя: Джейкобс слишком уважал Головкина, Альварес не повторит эту ошибку
Футбол
Мануэль Нойер пропустит ближайшие матчи сборной Германии из-за травмы
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Александр Кержаков
Александр Кержаковвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости