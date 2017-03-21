Александр Кержаков: У меня не было звездной болезни

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, что у него никогда не было звездной болезни.

- У меня не было звездной болезни. Когда в 19 лет о тебе начинают писать и говорить, тебе кажется, что всё крутится вокруг тебя. В таких ситуациях я возвращал на землю сам себя. Шутки вокруг меня? Я не обращаю на них внимания, - сказал Кержаков в интервью «Спорт FM».

Напомним, что в текущем сезоне Кержаков провел за «Зенит» десять игр и забил один мяч.