Джек Макгэнн: Я нокаутирую Макашвили, максимум за три минуты

Участник турнира Fшпре Nights Global 62 Джек МакГэнн из Ливерпуля прогнозирует скоротечный исход поединка против Левана Макашвили, встреча между которыми состоится 31 марта в ГЦКЗ «Россия».

«Макашвили дерется в полную силу на протяжении 15 минут поединка. Его ударная техника не так уж и сильна, он не лучший в мире по борьбе, да и в партере он не очень хорош. Его плюсом является выносливость, он дерется в полную силу, раунд за раундом. Выносливость и стойкость делают его опасным противником. Основополагающие факторы этого боя, во-первых, я дерусь в весе 66 кг, мой рост 183 см и я в отличной форме. Во-вторых, у меня очень сильный удар и для Левана в этой весовой категории он будет невероятно мощным. Моя техника борьбы безупречна, то же самое можно сказать и о работе в партере. Макашвили будет рассчитывать на окончание боя решением судей, но такой расклад будет невозможен в поединке против более здорового и молодого соперника. Однако, если в эти 15 минут, у меня будет возможность для ударов, я нокаутирую его. У меня стопроцентная скорость и этот бой не будет исключением. Мой прогноз: я нокаутирую Макашвили, максимум за три минуты!», - сказал Макгэнн.