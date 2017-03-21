Венгер получил предложение от «ПСЖ»

Как сообщает The Sun, главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может вернуться в чемпионат Франции.

Отмечается, в услугах 67-летнего специалиста заинтересован «ПСЖ», которй предложил наставнику «пушкарей» двухлетний контракт. По информации источника, боссы столичного клуба недовольны работой Унаи Эмери, который встал у руля «ПСЖ» минувшим летом.

Английские СМИ утверждают, что «Арсенал» пока не принял окончательного решения касательно Венгера, однако, некоторые издания уверены, что клуб рассматривает кандидатуру Томаса Тухеля («Боруссия» Д) и Массимилиано Аллегри («Ювентус»).

Добавим, что Венгер уже работал в чемпионате Франции с такими известными командами, как «Канн», «Нанси» и «Монако».

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