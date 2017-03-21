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Дидье Дешам: Канте – один из лучших на своей позиции

Источник:  FourFourTwoКомментарии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об игре полузащитника «Лестера» Н’Голо Канте.

«Он не так давно с нами и не играл во всех матчах. Все зависит от системы, которую я выбираю.

Н’Голо здорово играет в сборной. Он был хорош в «Лестере», а сейчас в «Челси». Он обязательно возьмет второй подряд титул чемпиона Англии.

На своей позиции он один из лучших игроков Европы и мира. Я не могу жаловаться.

Без сомнения, он важный игрок для нас. Он очень эффективен на своей позиции. Он играет на самом высоком уровне и начал забивать голы. Это идеально», – приводит FourFourTwo слова Дешама.

Напомним, 25 марта Франция сыграет в гостях с Люксембургом в отборочном турнире чемпионата мира, а через три дня примет Испанию в товарищеском матче.

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