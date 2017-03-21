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Боец ММА Коппенхэйвер может быть приговорен к пожизненному лишению свободы

Источник:  MMAjunkieКомментарии

Экс-боец UFC и Bellator Джонатан Коппенхэйвер (14 побед, 5 поражений) может быть приговорен к пожизненному лишению свободы.

В 2014 году спортсмен напал на свою подругу Кристи Мак, которая является известной порно-актрисой, и ее знакомого Кори Томаса. Девушка получила тяжелые травмы. У нее пробито легкое и есть несколько переломов. Бойца посадили в тюрьму.

Сегодня стало известно, что Коппенхэйвера признали виновным в 29 из 34 пунктов обвинения. Среди самых тяжких обвинений: сексуальное насилие, похищение человека и попытка убийства. Таким образом, бойца могут оставить в тюрьме до конца жизни.

Окончательное решение по делу Коппенхэйвера будет вынесено 5 июня в Лас-Вегасе.

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