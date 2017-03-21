Дэниел Джейкобс: Устращающая мощь Головкина оказалась мифом

Американский средневес Дэниел Джейкобс рассказал о том, что сила чемпиона мира по трем версиям Геннадия Головкина сильно преувеличена.

- При всем уважении, Triple G — великолепный боец, но его устращающая мощь оказались мифом. Это просто дымовая завеса. Все оказалось совсем не так, как я ожидал. Я ждал худшего, думал, что увижу его в лучшей форме, но этого не произошло, - рассказал Джейкобс.

Напомним, Геннадий Головкин в упорной борьбе одолел Дэниела Джейкобса (115-112, 115-112, 114-113) и защитил чемпионские титулы WBA, WBC и IBF. Бой состоялся в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».











