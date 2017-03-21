Шуми Бабаев: По Бурдасову есть конкретные предложения от нескольких клубов НХЛ

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Авангарда» Антона Бурдасова, в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал информацию о том, что его клиент покинет омский клуб.

- Нельзя говорить, что Бурдасов настроен покинуть команду. Во-первых, в Омске будет новый главный тренер. Во-вторых, права на Антона принадлежат «Авангарду», и вряд ли их сможет забрать другой клуб КХЛ. Если Бурдасов не захочет остаться в Омске, а права на него не выкупят - тогда мы сможем поехать только в НХЛ, у нас оттуда есть предложение. Я не знаю, откуда взялась информация про СКА, она ничего под собой не имеет.

- Бурдасов сейчас ждет назначения нового тренера и тогда будет решать вопрос с руководством?

- Да, тогда будут переговоры и понимание, что произойдет дальше.

- Из НХЛ есть конкретные предложения?

- От нескольких клубов. Их более пяти. Пока не буду озвучивать названия, - сказал Бабаев корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Бурдасов уйдет из «Авангарда» после истечения срока контракта и вернется в СКА, за который форвард выступал c 2012-го по 2015 годы. Также хоккеист на своей странице в инстаграме обратился к болельщикам омского клуба со словами «Спасибо тем болельщикам, кто был до конца с нами. Омск, всем хорошего отдыха! Это были хорошие полтора года тут». Контракт игрока с «Авангардом» действует до 30 апреля 2017 года.

В сезоне 2016/2017 Бурдасов провел 35 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 25 (17+8) очков. В Кубке Гагарина-2017 нападающий забросил четыре шайбы и отдал две голевые передачи в 11 играх.