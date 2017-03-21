Владимир Крикунов: СКА было бы легче играть с ЦСКА, чем сейчас с «Локомотивом»

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов рассказал, чего ждет от финальной серии Западной конференции КХЛ СКА – «Локомотив».

«Перед серией «Локомотив» – ЦСКА я разговаривал со своим помощником Иваном Кривоносовым и сказал, что нисколько не удивлюсь, если ярославцы победят в серии. Так сильно они выглядели в матчах с минским «Динамо». Так и случилось.

СКА было бы легче играть с ЦСКА, чем сейчас с «Локомотивом». Ярославцы не только работают, но и играют на площадке. СКА будет непросто победить, хотя армейцы и по составу, и по качеству игроков повыше, чем «Локомотив», – приводит «Р-Спорт» слова Крикунова.

Первый матч серии пройдет 23 марта в Санкт-Петербурге.