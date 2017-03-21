Венгер составил список игроков, которые заменят Озила и Санчеса

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер не потерял интереса к форварду «Лиона» Александру Ляказетту.

Как сообщает Daily Mirror, французский специалист планирует приобрести игрока сборной Франции по окончании текущего сезона.

Наставник «пушкарей» готовится к отъезду лидеров своей команды – Месута Озила и Алексиса Санчеса, поэтому внес в список возможных трансферов не только нападающего «Лиона», но и форварда «Монако» Килиана Мбаппе, а также Марко Ройса и Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии».

Ранее сообщалось, что Озил и Санчес не могут договориться с «Арсеналом» о продлении трудового соглашения и готовы покинуть клуб.