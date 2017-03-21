Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Спутник0 : 0Динамо Балашиха
Баскетбол  Жальгирис- : -Анадолу Эфес
Хоккей  СКА-Нева- : -Рубин
Баскетбол  Панатинаикос- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Венгер составил список игроков, которые заменят Озила и Санчеса

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер не потерял интереса к форварду «Лиона» Александру Ляказетту.

Как сообщает Daily Mirror, французский специалист планирует приобрести игрока сборной Франции по окончании текущего сезона. 

Наставник «пушкарей» готовится к отъезду лидеров своей команды – Месута Озила и Алексиса Санчеса, поэтому внес в список возможных трансферов не только нападающего «Лиона», но и форварда «Монако» Килиана Мбаппе, а также Марко Ройса и Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии».

Ранее сообщалось, что Озил и Санчес не могут договориться с «Арсеналом» о продлении трудового соглашения и готовы покинуть клуб.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Арсен Венгер: Предложение «ПСЖ» – это фейковая новостьГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер опроверг информацию о том, что получил предложение возглавить «Пари Сен-Жермен».Дэвид Джеймс: Харту будет тяжело вернуться в АПЛ, на его месте я бы стремился к переходу в «Ювентус»Бывший голкипер сборной Англии Дэвид Джеймс высказался о ситуации голкипера «Манчестер Сити» Джо Харта, который в нынешнем сезоне защищает цвета «Торино» на правах аренды.Окслейд-Чемберлен решил покинуть «Арсенал», Моуринью рассчитывает пригласить игрока в «Юнайтед»Полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен по-прежнему находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».Венгер получил предложение от «ПСЖ»Как сообщает The Sun, главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может вернуться в чемпионат Франции.Чех признан лучшим футболистом ЧехииГолкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех признан лучшим футболистом 2016 года в Чехии.«Сити» попытается воспользоваться паузой в переговорах между Месси и «Барселоной»Как сообщает Sunday Express, «Манчестер Сити» надеется приобрести нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, который до сих пор не продлил контракт с каталонским клубом.Гризманн не исключил своего перехода в «Реал» или «Барселону»Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о своих планах на будущее, а также заверил, что его нахождение в испанском клубе не зависит от наставника «матрасников» Диего Симеоне.Дидье Дешам: Мбаппе еще очень молод, но он уверен в своих силах и умеет справляться с давлениемГлавный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил игру 18-летнего форварда «Монако» Килиана Мбаппе, который впервые получил вызов в стан национальной команды.«Челси» и «Манчестер Юнайтед» поборются за полузащитника «Монако»Главный тренер «Челси» Антонио Конте доволен игрой полузащитника «Монако» Тьемуэ Бакайоко и намерен пригласить его в лондонский клуб.Гари Невилл: Игроки «Арсенала» должны сказать свое веское слово, и принять самый настоящий вызовБывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, который ныне работает экспертом на телеканале Sky Sports, встал на защиту наставника лондонского «Арсенала» Арсена Венгера.Неймар: Меня поражает английская премьер-лига, я хотел бы поиграть здесьНападающий «Барселоны» Неймар высказался о чемпионате Англии, а также рассказал о планах на будущее.«Арсенал» и «Ювентус» поборются за полузащитника сборной ГерманииПолузащитник «Шальке-04» Леон Горецка может покинуть команду по окончании текущего сезона. Об этом сообщает немецкое издание Bild.Шмейхель может перейти в «Реал»Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель может переехать в чемпионат Испании. Об этом сообщает издание Don Balon.«Барселона» рассматривает Коутиньо на замену Иньесте«Барселона» продолжает вести переговоры с «Ливерпулем» о трансфере бразильского полузащитника Фелиппе Коутиньо.Шоу готов покинуть «Манчестер Юнайтед»Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу принял решение покинуть английский клуб по окончании текущего сезона. Об этом сообщает издание Daily Star.Бонуччи станет главной трансферной целью «Сити» грядущим летомГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не утратил интереса к защитнику «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.«Арсенал» опроверг информацию о переговорах с Тухелем«Арсенал» опроверг информацию о том, что клуб предлагал главному тренеру «Боруссии» (Дортмунд) Томасу Тухелю возглавить команду вместо Арсена Венгера.Неймар: Может, однажды мне захочется поиграть в премьер-лиге, она меня изумляетФорвард «Барселоны» Неймар заявил, что хотел бы однажды поиграть в английской премьер-лиге.Венгер решил остаться в «Арсенале» еще на один сезонГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер в следующем сезоне продолжит работу с командой, сообщают британские СМИ.«Монако» обыграл «Кан» благодаря дублю Мбаппе и продолжает лидировать в чемпионате ФранцииМатч 30-го тура чемпионата Франции между «Каном» и «Монако» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Монако».
Футбол
Владимир Маркин: Для британских болельщиков не будут создаваться отдельные условия
Футбол
Артем Дзюба: Многие хотят, чтобы «Спартак» стал чемпионом, я за приглашение иностранных арбитров
Футбол
Торган Азар сыграет со сборной России вместо брата Эдена
Футбол
Александр Кержаков: Когда-то давно «Зениту» предлагали деньги за победу
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Арсен Венгер
Арсен Венгервсе новости
Александр Ляказетт
Александр Ляказеттвсе новости
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппевсе новости
Марко Ройс
Марко Ройсвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы