Льюис подерется с Хантом на турнире UFC Fight Night 110
Американский боец смешанного стиля Деррик Льюис свой следующий бой в UFC проведет против новозеландца Марка Ханта.
Поединок состоится 11 июня в рамках UFC Fight Night 110 в Окленде (Новая Зеландия).
Напомним, что Льюс за свою карьеру провел 22 поединка, в которых одержал 18 побед. На данный момент он имеет серию из шести побед кряду.
Хант провел 24 поединка (12 побед, 11 поражений, 1 ничья). Последние два поединка он проиграл.
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