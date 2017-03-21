Тренер вратарей «Уфы» Юрий Перескоков выписан из больницы в Краснодаре. Об этом сообщил генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов.

- Перескокова выписали, сегодня он вылетает из Краснодара в Уфу. Прилетит, после чего пройдет углубленное обследование в наших клиниках, тогда уже будет понятно, когда он сможет приступить к работе и будут ли ограничения, - приводит слова Газизова «Р-Спорт».

Напомним, что Перескоков в субботу, 18 марта, был госпитализирован после сердечного приступа.