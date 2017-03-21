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Вандерлей Силва сразится против Соннена на Bellator 180

Источник:  Associated PressКомментарии

Бразильский боец смешанного стиля Вандерлей Силва свой следующий поединок проведет на турнире Bellator 180.

Его соперником должен стать американец Чел Соннен. Шоу состоится на знаменитой арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Главным поединком вечера должно стать противостояние Федора Емельяненко и Мэтта Митриона.

Напомним, что Силва за свою карьеру одержал 35 побед, потерпел 12 поражений и один поединок завершился вничью. Соннен выиграл 29 раз при 15 поражениях и также одной ничьей.

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