Аркадий Дворкович: Для РЖД хоккейный «Локомотив» организован более профессионально, чем футбольный
Вице-премьер
правительства России Аркадий Дворкович сравнил организацию футбольного и
хоккейного «Локомотива».
Хоккейная команда из Ярославля вышла в финал плей-офф Западной конференции КХЛ, где сыграет со СКА.
«Локомотив» показал отличную игру, команда на подъеме, растет, очень дисциплинированная. Пожалуй, для РЖД хоккейный клуб более профессионально и организованно выстроен, нежели футбольный», – приводит ТАСС слова Дворковича.
Напомним, первый матч серии СКА – «Локомотив» пройдет 23 марта в Санкт-Петербурге.
Добавим, что футбольный «Локомотив» занимает десятое место после 20 туров премьер-лиги.
Матч
Место и дата
23 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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