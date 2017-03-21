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Аркадий Дворкович: Для РЖД хоккейный «Локомотив» организован более профессионально, чем футбольный

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович сравнил организацию футбольного и хоккейного «Локомотива».

Хоккейная команда из Ярославля вышла в финал плей-офф Западной конференции КХЛ, где сыграет со СКА.

«Локомотив» показал отличную игру, команда на подъеме, растет, очень дисциплинированная. Пожалуй, для РЖД хоккейный клуб более профессионально и организованно выстроен, нежели футбольный», – приводит ТАСС слова Дворковича.

Напомним, первый матч серии СКА – «Локомотив» пройдет 23 марта в Санкт-Петербурге.

Добавим, что футбольный «Локомотив» занимает десятое место после 20 туров премьер-лиги.

Матч

СКА - Локомотив

Место и дата

23 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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