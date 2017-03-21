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Александр Кержаков: Когда-то давно «Зениту» предлагали деньги за победу

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков заявил, что его клубу предлагали деньги за определенный результат в матче чемпионата России.

- Когда-то очень давно мне предлагали деньги за победу. Не лично мне, а «Зениту». Запрещено ли это? Я думаю, нет. Конечно, это сейчас не приветствуется. Что это за клуб? Название команды я называть не буду. Взяли ли мы деньги? Нет, мы не выиграли. Лично мне никто никогда денег не предлагал, но мне об этом говорили», - приводит слова Кержакова «Спорт FM».

Напомним, что в текущем сезоне Кержаков провел за «Зенит» десять игр и забил один мяч.

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