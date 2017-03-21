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Окслейд-Чемберлен решил покинуть «Арсенал», Моуринью рассчитывает пригласить игрока в «Юнайтед»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен по-прежнему находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Daily Mirror, игрок сборной Англии принял решение покинуть стан «пушкарей» по окончании сезона. Этой ситуацией попробует воспользоваться наставник «МЮ» Жозе Моуринью, который пристально следит за игрой футболиста в нынешнем сезоне, и рассчитывает пригласить его грядущим летом.

В нынешнем сезоне 23-летний хавбек провел на клубном уровне 37 матчей, забил 6 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 20 млн евро, а его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2018 года.

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