Торган Азар сыграет со сборной России вместо брата Эдена

- Эден Азар на данный момент выбыл из строя. Его брат Торган присоединится к команде в ближайшее время, - рассказал главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес.

Hazard out, Hazard in.



Thorgan Hazard replaces older brother Eden in the Belgium squad to face Russia: https://t.co/E3tLK46Ae6 pic.twitter.com/Tko3rovMiG