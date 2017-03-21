Гончаров продолжит играть за «Салават Юлаев»

Защитник «Салавата Юлаева» Максим Гончаров продлил контракт с клубом.

Соглашение 27-летнего игрока обороны рассчитано на один сезон, сообщает официальный сайт клуба.

Гончаров перешел в «Салават Юлаев» 4 сентября 2015 года в результате обмена с «Авангардом» на Ивана Лекомцева. За два сезона защитник набрал 24 (6+18) очка в 119 матчах.

Ранее в России Гончаров играл в ЦСКА (2007-2010, 2013), «Авангард» (2013-2015). Всего в КХЛ он провел 305 матчей и набрал 72 (25+47) очка при показателе полезности «–21» и 533 минутах штрафа.

Добавим, что три сезона Гончаров провел в Северной Америке, выступая в АХЛ за «Сан-Антонио» и «Портленд».