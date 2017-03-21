Джон Стоунз: Опыт Евро-2016? Мы не просто хотим забыть об этом, а извлечь из этого пользу

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джон Стоунз в преддверии товарищеского матча с командой Германии ответил на вопросы журналистов.

«Стараюсь улучшить свои качества и помочь национальной команде. Очевидно, тренер хочет, чтобы я вернулся на прежний уровень, но для начала мне нужно привыкнуть к новому стилю игры. На это уйдет время, но я готов.

Есть ли разница между Гвардиолой и Саутгейтом? Не думаю. Они оба нацелены на атакующий футбол. К тому же, у этих специалистов приличный опыт и хорошие знания. Это облегчает жизнь всем игрокам нашей команды. Мы помним, что Саутгейт играл на позиции центрального защитника. На тренировках он много помогает мне, а его подсказки действительно пригодились.

Опыт Евро-2016? Мы не просто хотим забыть об этом, а извлечь из этого пользу», – цитирует Стоунза Sky Sports.

Напомним, сборная Англии сыграет с командой Германии 22 марта на стадионе «Сигнал Идуна Парк», а через четыре дня команда Саутгейта проведет встречу со сборной Литвы в рамках квалификации ЧМ-2018 в России.