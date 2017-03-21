Артем Дзюба: Многие хотят, чтобы «Спартак» стал чемпионом, я за приглашение иностранных арбитров

Форвард «Зенита» Артем Дзюба высказался за приглашение иностранных арбитров для обслуживания матчей премьер-лиги.

«Я, в принципе, за приглашение иностранных арбитров. Боюсь, что могут помогать определенной команде сверху люди. Вот и все.

После «Амкара» уверен, что есть опасность потерять очки из-за решений судей. Не хотелось бы, чтобы помогали другим. Многие хотят, чтобы чемпионом стал «Спартак», – приводит слова Дзюбы «Федеральное агентство новостей».

Напомним, после 20 туров «Зенит» занимает третье место в премьер-лиге, имея столько же очков, сколько идущий вторым ЦСКА. У лидера «Спартака» на шесть очков больше.

Отметим, что матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена».