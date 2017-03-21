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Жеребьевку «РОСГОССТРАХ Чемпионата РФПЛ по киберфутболу» покажет канал Game Show

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22 марта телеканал Game Show в прямом эфире покажет жеребьёвку групповой стадии «РОСГОССТРАХ Чемпионата РФПЛ по киберфутболу».

Состав четырёх групп будет формироваться из киберспортсменов, представляющих 16 клубов Российской футбольной Премьер-Лиги, и 4 победителей отборочных этапов открытого чемпионата РФПЛ по киберфутболу. Начало трансляции жеребьёвки на канале Game Show запланировано на 12:40 по московскому времени. Во время включений из студии ведущие телеканала и эксперты прокомментируют посев участников соревнований.

«В конце февраля мы показывали игры ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу, и они были хорошо приняты зрителями. Миллионы людей наблюдали за напряженной борьбой представителей 16 клубов РФПЛ в надежде завоевать кубок. Сейчас на чемпионате накал страстей будет еще выше, ведь на кону возможность представлять Россию на международных соревнованиях», — прокомментировал генеральный продюсер телеканала Game Show Наталья Чайковская.

«РОСГОССТРАХ Чемпионат РФПЛ по киберфутболу» стартует в Казани 31 марта. Матчи плей-офф и финал состоятся 1 апреля. Победитель турнира представит Россию на отборочном этапе мирового чемпионата Ultimate Team CHAMPIONSHIP. 

Прямые трансляции турнира будут вестись на сайте Российской футбольной Премьер-Лиги, на страницах клубов РФПЛ в социальных сетях, в прямом эфире телеканала Game Show, в приложении Game Show на платформе LG Smart TV, Twitch.

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