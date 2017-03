Симон Шемпп: Снимаю шляпу перед Фуркадом

Немецкий биатлонист Симон Шемпп поздравил Мартена Фуркада с успешно проведенным сезоном.

«Снимаю шляпу перед тобой за невероятный сезон. Увидимся на полях сражений через несколько месяцев», - написал Шемпп в своем твиттере.

@martinfkde 👍and chapeau for your incredible season👏👏. See you on the battlefield in a few months😜✌️