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Симон Шемпп: Снимаю шляпу перед Фуркадом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Немецкий биатлонист Симон Шемпп поздравил Мартена Фуркада с успешно проведенным сезоном. 

«Снимаю шляпу перед тобой за невероятный сезон. Увидимся на полях сражений через несколько месяцев», - написал Шемпп в своем твиттере.

Напомним, в прошедшем сезоне-2016/17 Мартен Фуркад в шестой раз завоевал Большой хрустальный глобус, опередив в общем зачете Кубка мира Антона Шипулина на 453 очка.

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