Озил, Дракслер и Гомес пропустят товарищеский матч с Англией

Полузащитники сборной Германии Месут Озил и Юлиан Дракслер, а также форвард Марио Гомес не сыграют в товарищеском матче с Англией.

У Озила и Дракслера проблемы с ахилловым сухожилием, тогда как у Гомеса повреждение паха. Ранее стало известно, что в матче не примет участие голкипер Мануэль Нойер.

Напомним, матч с Англией станет прощальным в сборной для форварда Лукаса Подольски, который выведет команду на игру с капитанской повязкой.

Матч Германия – Англия пройдет 22 марта в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало – 22:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча