Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Спутник0 : 0Динамо Балашиха
Баскетбол  Жальгирис- : -Анадолу Эфес
Хоккей  СКА-Нева- : -Рубин
Баскетбол  Панатинаикос- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Озил, Дракслер и Гомес пропустят товарищеский матч с Англией

Источник:  ESPN FCКомментарии

Полузащитники сборной Германии Месут Озил и Юлиан Дракслер, а также форвард Марио Гомес не сыграют в товарищеском матче с Англией.

У Озила и Дракслера проблемы с ахилловым сухожилием, тогда как у Гомеса повреждение паха. Ранее стало известно, что в матче не примет участие голкипер Мануэль Нойер.

Напомним, матч с Англией станет прощальным в сборной для форварда Лукаса Подольски, который выведет команду на игру с капитанской повязкой.

Матч Германия – Англия пройдет 22 марта в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало – 22:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Германия - Англия

Место и дата

22 марта 22:45, , Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
80 тысяч зрителей - для тебя, Польди! Анонс матча Германия - Англия80 тысяч зрителей - для тебя, Польди! Анонс матча Германия - АнглияВ среду в Европе состоятся три товарищеских матча. Два из них для большинства поклонников футбола ничем не привлекательныДжон Стоунз: Опыт Евро-2016? Мы не просто хотим забыть об этом, а извлечь из этого пользуЗащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джон Стоунз в преддверии товарищеского матча с командой Германии ответил на вопросы журналистов.Мануэль Нойер пропустит ближайшие матчи сборной Германии из-за травмыГолкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер не примет участия в двух ближайших матчах национальной команды из-за травмы.Александр Беленов: Общаемся между собой как обычные людиВратарь сборной России Александр Беленов после тренировки команды в преддверии товарищеского матча с Кот-д'Ивуаром рассказал об атмосфере в коллективе.Александр Самедов: Хочется посмотреть, как будешь выглядеть на фоне БельгииПолузащитник сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями в преддверии товарищеского матча с Бельгией.Вот сыграет сборная… И что? Дзичковский – о целях российской командыВот сыграет сборная… И что? Дзичковский – о целях российской командыОбозреватель «Советского спорта» – о целях и задачах предстоящих контрольных матчей национальной команды.«Все хорошо, а будет еще лучше». Как готовится сборная России«Все хорошо, а будет еще лучше». Как готовится сборная РоссииВ понедельник сборная России начала в Краснодаре подготовку к товарищеским матчам с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.Александр Головин: Переиграть Кот-д’Ивуар мы можем только за счет хитростиПолузащитник сборной России Александр Головин поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Кот-д’Ивуара.Дзюба покинул расположение сборной РоссииНападающий «Зенита» Артем Дзюба покинул расположение сборной России из-за травмы, сообщают «Известия».Станислав Черчесов: Надеюсь, на матче с Кот-д’Ивуаром будет аншлагГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил надежду, что на товарищеском матче со сборной Кот-д’Ивуаром стадион в Краснодаре будет заполнен.Александр Бухаров: Свой шанс в сборной буду отрабатывать каждый деньНападающий «Ростова» Александр Бухаров после первой тренировки сборной России перед встречей с Кот-д’Ивуаром рассказал о том, с какими ощущениями он вернулся в национальную команду.Промес включен в окончательный состав сборной Голландии на матчи с Болгарией и ИталиейПолузащитник «Спартака» Квинси Промес вошел в окончательный состав сборной Голландии на матчи с Болгарией и Италией.Жалле вызван в сборную Франции вместо травмированного СаньяЗащитник «Лиона» Кристоф Жалле вызван в сборную Франции. Об этом сообщает официальный твиттер сборной.Нойер не сыграет за сборную Германии в матчах с Англией и Азербайджаном (фото)Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер из-за травмы не примет участия в двух ближайших международных матчах сборной Германии, сообщает пресс-служба национальной команды.Азар не сыграет с РоссиейПолузащитник «Челси» Эден Азар не сыграет за сборную Бельгии в товарищеском матче с Россией.На Анчелотти махнули рукой. Новый демарш Арьена РоббенаНа Анчелотти махнули рукой. Новый демарш Арьена Роббена«Советский спорт» рассказывает о главных событиях 25-го тура чемпионата Германии по футболу.Сборная России прилетела в КраснодарСборная России прибыла в Краснодар, где проведет товарищеский матч с Кот-д'Ивуаром.Юрий Семин: Чорлука поехал в расположение сборной Хорватии, с Денисовым все нормальноГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о защитниках, которые получили травмы в матче 20-го тура премьер-лиги со «Спартаком» (1:1).Англия сыграет с Германией в новой темно-синей формеФутбольная ассоциация Англии презентовала новую гостевую форму национальной сборной.Сборная России вылетела в Краснодар на матч с Кот-д’ИвуаромСборная России сегодня утром отправилась в Краснодар на товарищеский матч с командой Кот-д’Ивуара.
Футбол
Владимир Маркин: Для британских болельщиков не будут создаваться отдельные условия
Футбол
Артем Дзюба: Многие хотят, чтобы «Спартак» стал чемпионом, я за приглашение иностранных арбитров
Футбол
Торган Азар сыграет со сборной России вместо брата Эдена
Футбол
Александр Кержаков: Когда-то давно «Зениту» предлагали деньги за победу
все новости
Германия
Германиякалендарьстатистика
Англия
Англиякалендарьстатистика
Месут Озил
Месут Озилвсе новости
Юлиан Дракслер
Юлиан Дракслервсе новости
Марио Гомес
Марио Гомесвсе новости
Клубы / Сборные
Клубы / Сборныетаблицакалендарьстатистикатексты/новости