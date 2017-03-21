Озил, Дракслер и Гомес пропустят товарищеский матч с Англией
Полузащитники сборной
Германии Месут Озил и Юлиан Дракслер, а также форвард Марио Гомес не сыграют в
товарищеском матче с Англией.
У Озила и Дракслера проблемы с ахилловым сухожилием, тогда как у Гомеса повреждение паха. Ранее стало известно, что в матче не примет участие голкипер Мануэль Нойер.
Напомним, матч с Англией станет прощальным в сборной для форварда Лукаса Подольски, который выведет команду на игру с капитанской повязкой.
Матч Германия – Англия пройдет 22 марта в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало – 22:45 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
22 марта 22:45, , Текстовая трансляция
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