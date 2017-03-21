Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Спутник0 : 0Динамо Балашиха
Баскетбол  Жальгирис- : -Анадолу Эфес
Хоккей  СКА-Нева- : -Рубин
Баскетбол  Панатинаикос- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кениец Шадрак Кипкоги победил в Иерусалимском марафоне

Комментарии

В столице Израиля прошел Иерусалимский марафон, в котором участвовало более 30 000 спортсменов.

3,5 тысячи – профессиональные атлеты из 65 стран мира. Иерусалимский марафон включает в себя несколько дистанций, которые участники могут выбрать в зависимости от уровня физической подготовки: полный марафон – 42 км, полумарафон – 21 км или забег на 10 км. В этом году большинство спортсменов выбрали 10-ти километровую дистанцию (около 10 000 атлетов), а 2 000 участников бежали главный марафон, где победу одержал кенийский спортсмен Шадрак Кипкоги, преодолев дистанцию за 2 часа 17 минут и 36 секунд.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Футбол
Владимир Маркин: Для британских болельщиков не будут создаваться отдельные условия
Футбол
Артем Дзюба: Многие хотят, чтобы «Спартак» стал чемпионом, я за приглашение иностранных арбитров
Футбол
Торган Азар сыграет со сборной России вместо брата Эдена
Футбол
Александр Кержаков: Когда-то давно «Зениту» предлагали деньги за победу
все новости