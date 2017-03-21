Кениец Шадрак Кипкоги победил в Иерусалимском марафоне

В столице Израиля прошел Иерусалимский марафон, в котором участвовало более 30 000 спортсменов.

3,5 тысячи – профессиональные атлеты из 65 стран мира. Иерусалимский марафон включает в себя несколько дистанций, которые участники могут выбрать в зависимости от уровня физической подготовки: полный марафон – 42 км, полумарафон – 21 км или забег на 10 км. В этом году большинство спортсменов выбрали 10-ти километровую дистанцию (около 10 000 атлетов), а 2 000 участников бежали главный марафон, где победу одержал кенийский спортсмен Шадрак Кипкоги, преодолев дистанцию за 2 часа 17 минут и 36 секунд.