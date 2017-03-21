Дэвид Джеймс: Харту будет тяжело вернуться в АПЛ, на его месте я бы стремился к переходу в «Ювентус»

Бывший голкипер сборной Англии Дэвид Джеймс высказался о ситуации голкипера «Манчестер Сити» Джо Харта, который в нынешнем сезоне защищает цвета «Торино» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что игроком активно интересуется «Ливерпуль», однако, руководство «Сити» не собирается продавать своего футболиста в английский клуб.

«Если бы я был на месте Харта, то стремился бы к переходу в «Ювентус». Джо будет тяжело вернуться в чемпионат Англии. Какой клуб Премьер-лиги захочет его купить? Сейчас во всех командах АПЛ выступают приличные вратари.

Харт неплохо выступает в Серии А, он единственный игрок сборной, который уехал в зарубежный чемпионат. Очевидно, у него все хорошо там. Да, «Торино» – непростой вызов, но он демонстрирует силу характера. Видно, что Джо умеет адаптироваться к новым условиям», – сказал Джеймс, слова которого приводит talkSPORT.

Напомним, футболист покинул «Манчестер» из-за конфликта с наставником «горожан» Хосепом Гвардиолой, который возглавил клуб минувшим летом.

На данный момент в активе Харта за «Торино» 28 матчей.