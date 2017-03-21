Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Спутник0 : 0Динамо Балашиха
Баскетбол  Жальгирис- : -Анадолу Эфес
Хоккей  СКА-Нева- : -Рубин
Баскетбол  Панатинаикос- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дэвид Джеймс: Харту будет тяжело вернуться в АПЛ, на его месте я бы стремился к переходу в «Ювентус»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший голкипер сборной Англии Дэвид Джеймс высказался о ситуации голкипера «Манчестер Сити» Джо Харта, который в нынешнем сезоне защищает цвета «Торино» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что игроком активно интересуется «Ливерпуль», однако, руководство «Сити» не собирается продавать своего футболиста в английский клуб.

«Если бы я был на месте Харта, то стремился бы к переходу в «Ювентус». Джо будет тяжело вернуться в чемпионат Англии. Какой клуб Премьер-лиги захочет его купить? Сейчас во всех командах АПЛ выступают приличные вратари. 

Харт неплохо выступает в Серии А, он единственный игрок сборной, который уехал в зарубежный чемпионат. Очевидно, у него все хорошо там. Да, «Торино» – непростой вызов, но он демонстрирует силу характера. Видно, что Джо умеет адаптироваться к новым условиям», – сказал Джеймс, слова которого приводит talkSPORT.

Напомним, футболист покинул «Манчестер» из-за конфликта с наставником «горожан» Хосепом Гвардиолой, который возглавил клуб минувшим летом.

На данный момент в активе Харта за «Торино» 28 матчей.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Арсен Венгер: Предложение «ПСЖ» – это фейковая новостьГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер опроверг информацию о том, что получил предложение возглавить «Пари Сен-Жермен».Окслейд-Чемберлен решил покинуть «Арсенал», Моуринью рассчитывает пригласить игрока в «Юнайтед»Полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен по-прежнему находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».Венгер составил список игроков, которые заменят Озила и СанчесаГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер не потерял интереса к форварду «Лиона» Александру Ляказетту.Дидье Дешам: Канте – один из лучших на своей позицииГлавный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об игре полузащитника «Лестера» Н’Голо Канте.Венгер получил предложение от «ПСЖ»Как сообщает The Sun, главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может вернуться в чемпионат Франции.«Вест Хэм» претендует на Уэйна Руни«Вест Хэм» намерен пригласить в команду нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйна Руни.«Рома» претендует на ЭмериГлавный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери может сменить столицу Франции на столицу Италии.Чех признан лучшим футболистом ЧехииГолкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех признан лучшим футболистом 2016 года в Чехии.Шмейхель признан лучшим игроком года в ДанииГолкипер «Лестера» Каспер Шмейхель второй год подряд признан лучшим игроком Дании.Джейми Варди угрожают расправой после отставки РаньериНападающий «Лестера» и сборной Англии Джейми Варди рассказал о том, что в его адрес поступают угрозы после отставки главного тренера команды Клаудио Раньери.Тибо Куртуа: Я не вижу себя в «Реале»Голкипер «Челси» и сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил о том, что он не планирует переходить в мадридский «Реал».Бастиан Швайнштайгер: Мне нравилось работать с тренером и игроками «Манчестер Юнайтед»Полузащитник Бастиан Швайнштайгер, ставший игроком «Чикаго Файр», выступил с заявлением в связи с уходом из «Манчестер Юнайтед».Бастиан Швайнштайгер: Я проникся философией «Чикаго»Полузащитник Бастиан Швайнштайгер прокомментировал свой переход из «Манчестер Юнайтед» в клуб MLS «Чикаго Файр».Швайнштайгер перешел в «Чикаго»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер продолжит карьеру в клубе MLS «Чикаго Файр».«Сити» попытается воспользоваться паузой в переговорах между Месси и «Барселоной»Как сообщает Sunday Express, «Манчестер Сити» надеется приобрести нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, который до сих пор не продлил контракт с каталонским клубом.Гризманн не исключил своего перехода в «Реал» или «Барселону»Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о своих планах на будущее, а также заверил, что его нахождение в испанском клубе не зависит от наставника «матрасников» Диего Симеоне.FA обвинила «Манчестер Сити» в неправомерном поведении игроков в матче с «Ливерпулем»Как сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии (FA), «Манчестер Сити» предъявлены обвинения в связи с неправомерным поведением игроков в матче 29-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:1).«Челси» и «Манчестер Юнайтед» поборются за полузащитника «Монако»Главный тренер «Челси» Антонио Конте доволен игрой полузащитника «Монако» Тьемуэ Бакайоко и намерен пригласить его в лондонский клуб.Моуринью подарил Бердыеву памятный кубок«Ростов» рассказал о том, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подарил вице-президенту желто-синих Курбану Бердыеву перед ответной игрой Лиги Европы.Гари Невилл: Игроки «Арсенала» должны сказать свое веское слово, и принять самый настоящий вызовБывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, который ныне работает экспертом на телеканале Sky Sports, встал на защиту наставника лондонского «Арсенала» Арсена Венгера.
Футбол
Владимир Маркин: Для британских болельщиков не будут создаваться отдельные условия
Футбол
Артем Дзюба: Многие хотят, чтобы «Спартак» стал чемпионом, я за приглашение иностранных арбитров
Футбол
Торган Азар сыграет со сборной России вместо брата Эдена
Футбол
Александр Кержаков: Когда-то давно «Зениту» предлагали деньги за победу
все новости
Торино
Торинокалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Джо Харт
Джо Хартвсе новости
Дэвид Джеймс
Дэвид Джеймсвсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы