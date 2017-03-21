Владимир Маркин: Для британских болельщиков не будут создаваться отдельные условия

Россия обеспечит безопасность всех групп болельщиков, которые приедут на чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил руководитель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин.

- Все необходимые шаги по обеспечению безопасности будут приняты в отношении всех болельщиков, никакие сверхусилия по защите какой-либо определенной группы фанатов приложены не будут. Для британских, французских, немецких или каких- либо еще болельщиков не будут создаваться отдельные условия, - передает слова Маркина ТАСС.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны - Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Финал состоится в Москве на стадионе «Лужники».