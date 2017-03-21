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Владимир Маркин: Для британских болельщиков не будут создаваться отдельные условия

Источник:  ТАССКомментарии

Россия обеспечит безопасность всех групп болельщиков, которые приедут на чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил руководитель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин.

- Все необходимые шаги по обеспечению безопасности будут приняты в отношении всех болельщиков, никакие сверхусилия по защите какой-либо определенной группы фанатов приложены не будут. Для британских, французских, немецких или каких- либо еще болельщиков не будут создаваться отдельные условия, - передает слова Маркина ТАСС.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны - Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Финал состоится в Москве на стадионе «Лужники».

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