Арсен Венгер: Предложение «ПСЖ» – это фейковая новость

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер опроверг информацию о том, что получил предложение возглавить «Пари Сен-Жермен».

«Это ложный слух. То, что вы называете фейковой новостью. Я официально опровергаю это. Это неправда», – приводит Daily Mail слова Венгера.

Напомним, контракт Венгера с «Арсеналом» истекает по окончании нынешнего сезона.

После поражения от «Вест Бромвича» (1:3) в 29-м туре премьер-лиги, в результате которого команда опустилась на шестое место в турнирной таблице, французский специалист заявил, что определился со своим будущим, о чем вскоре будет объявлено.

Будущее испанца Унаи Эмери в «ПСЖ» также остается под вопросом.