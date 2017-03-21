Деонтей Уайлдер: Братья Кличко сделали дивизион тяжеловесов скучным

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер уверен в том, что он способен пробудить былой интерес к дивизиону.

- Братья Кличко сделали наш дивизион скучным, и они знают это. И я просто хочу вернуть ему прежний блеск. Моя главная цель — объединить титулы в своих руках. Как только я заполучу все пояса, поединки со всеми лидерами рейтингов будет проще организовать, - заявил Уайлдер.

25 февраля Деонтей Уайлдер нокаутировал соотечественника Джеральда Вашингтона и защитил свой титул.

Следующим оппонентом Владимира Кличко будет действующий чемпион мира по версии IBF британец Энтони Джошуа.

