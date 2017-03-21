Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Спутник0 : 0Динамо Балашиха
Баскетбол  Жальгирис- : -Анадолу Эфес
Хоккей  СКА-Нева- : -Рубин
Баскетбол  Панатинаикос- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Деонтей Уайлдер: Братья Кличко сделали дивизион тяжеловесов скучным

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер уверен в том, что он способен пробудить былой интерес к дивизиону.

- Братья Кличко сделали наш дивизион скучным, и они знают это. И я просто хочу вернуть ему прежний блеск. Моя главная цель — объединить титулы в своих руках. Как только я заполучу все пояса, поединки со всеми лидерами рейтингов будет проще организовать, - заявил Уайлдер. 

25 февраля Деонтей Уайлдер нокаутировал соотечественника Джеральда Вашингтона и защитил свой титул.

Следующим оппонентом Владимира Кличко будет действующий чемпион мира по версии IBF британец Энтони Джошуа.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Поветкин обжаловал решение суда присяжных в Нью-ЙоркеРоссийский тяжеловес Александр Поветкин подал апелляцию на вердикт присяжных суда Южного округа штата Нью-Йорк.Тайсон Фьюри: Готов сразиться с Уайлдером или БельюЭкс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что он готов поставить на кон свой пояс по версии журнала The Ring.Промоутер Эдди Хирн: Теперь Белью готов сразиться с Уайлдером или ПаркеромБританский промоутер Эдди Хирн полагает, что его подопечный Тони Белью способен закрепиться в тяжелом весе.Тони Белью: Теперь я хочу сразиться с УайлдеромЧемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC британец Тони Белью бросил вызов американскому тяжеловесу Деонтею Уайлдеру.Федор, Хабиб, а может и Ковалев. Шесть отмененных боев российских спортсменовФедор, Хабиб, а может и Ковалев. Шесть отмененных боев российских спортсменов«Советский спорт» вспоминает последние случаи, когда бои российских спортсменов были отменены в последний момент.Эдди Хирн: Следующим соперником Уайлдера станет БризилБританский промоутер Эдди Хирн назвал имя следующего соперника чемпиона WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера.«Лестер» побеждает без Раньери, Бьорндалена обокрали, а в НХЛ бушует свинка. Главные новости утра«Лестер» побеждает без Раньери, Бьорндалена обокрали, а в НХЛ бушует свинка. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать утро с главных событий утра вторника.WBC обязал Уайлдера провести поединок против СтивернаЧемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер следующий бой должен провести против 38-летнего Бермейна Стиверна.Уайлдер нокаутировал Вашингтона и защитил пояс WBC в тяжелом весе (видео)Американский тяжеловес Деонтей Уайлдер в Бирмингеме одержал досрочную победу над соотечественником Джеральдом Вашингтоном.Дикие «мешки». Потеряет ли Уайлдер титул чемпиона мира сегодня ночью?Дикие «мешки». Потеряет ли Уайлдер титул чемпиона мира сегодня ночью?Многострадальный и никого не боящийся чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер проведет бой с Джеральдом Вашингтоном.Энтони Джошуа: Думаю, что я смогу нокаутировать Кличко. Это произойдет внезапноЧемпион мира по версии IBF в тяжелом весе Энтони Джошуа уверен в своих силах в преддверии поединка с Владимиром Кличко.Джеральд Вашингтон оказался тяжелее Уайлдера на 8 килограммовВ американском Бирмингеме состоялась официальная церемония взвешивания в преддверии боя за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.Джеральд Вашингтон: Я – нестандартный боец, с каким Уайлдер еще никогда не встречалсяАмериканский тяжеловес Джеральд Вашингтон уверен в том, что он сможет победить соотечественника Деонтея Уайлдера и завладеть чемпионским поясом WBC.Энтони Джошуа: Уайлдеру надо драться с более сильными соперникамиБританский боксер Энтони Джошуа считает, что Деонтей Уайлдер избегает встреч с сильными соперниками.Владимир Кличко: Мое поражение Фьюри – польза для тяжелого весаВладимир Кличко: Мое поражение Фьюри – польза для тяжелого весаВ немецком Кельне прошла пресс-конференция Владимира Кличко и чемпиона IBF британца Энтони Джошуа.Адвокат Поветкина: Дата начала второй части суда – не раньше апреля-маяАлексей Карпенко, адвокат российского боксера Александра Поветкина, рассказал, когда состоится вторая часть суда по делу об употреблении мельдония, а также высказался о поведении представителя американского боксера Деонтея Уайлдера.Владимир Кличко: Джошуа - это моя копияУкраинский тяжеловес Владимир Кличко поделился ожиданиями от поединка с британцем Энтони Джошуа.Александр Поветкин выступил на суде в Нью-ЙоркеВ Нью-Йорке завершились слушания на суде присяжных по поводу взаимных претензий российского боксера Александра Поветкина и американца Деонтея Уайлдера, сообщает ТАСС.Деонтей Уайлдер: Выбрал Вашингтона, потому что остальные плачут, говоря обо мнеДеонтей Уайлдер: Выбрал Вашингтона, потому что остальные плачут, говоря обо мнеЧемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер неожиданно не стал хвалить своего «нового мешка».Леннокс Льюис: Кличко еще может доставить проблемы ДжошуаЭкс-чемпион мира в тяжелом все Леннокс Льюис поделился ожиданиями от боя Владимир Кличко - Энтони Джошуа.
Футбол
Владимир Маркин: Для британских болельщиков не будут создаваться отдельные условия
Футбол
Артем Дзюба: Многие хотят, чтобы «Спартак» стал чемпионом, я за приглашение иностранных арбитров
Футбол
Торган Азар сыграет со сборной России вместо брата Эдена
Футбол
Александр Кержаков: Когда-то давно «Зениту» предлагали деньги за победу
все новости
Виталий Кличко
Виталий Кличковсе новости
Владимир Кличко
Владимир Кличковсе новости
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдервсе новости