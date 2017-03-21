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Джастин Азеведо: Надеюсь, что в этом году «Ак Барс» победит «Металлург»

Источник:  ХК «Ак Барс»Комментарии

В преддверии старта финальной серии Восточной конференции форвард «Ак Барса» Джастин Азеведо выразил надежду на то, что у него получится взять реванш за поражение в финале Кубка Гагарина трехлетней давности.

- У вас, наверное, до сих пор зуб на «Металлург» из-за поражения в финале Кубка Гагарина в 2014 году?
- Я бы не сказал, что у меня остались только плохие воспоминания от той серии, хотя моя команда проиграла. Я получил и положительные эмоции от выхода в финал плей-офф Кубка Гагарина. Очень хотелось победить, но не удалось. Надеюсь, что в этом году «Ак Барс» победит «Металлург» и сделает то, что не удалось мне три года назад. Я с нетерпением жду матчей с «Магниткой». Это очень сильная команда, у нее много отличных игроков, она играет в результативный хоккей. Нужно быть готовыми к этому, надежно играть в обороне. Это наша задача на предстоящую серию.

- Чем запомнились игры с «Металлургом» в этом сезоне?
- Они были очень напряженными. В одном матче мы выиграли по буллитам, в Казани проиграли с небольшим счетом. Очень сложные игры, но также будет в плей-офф. Будет битва! И мы готовы к ней!

- Лидерами «Магнитки» три года назад были Мозякин, Зарипов, Коварж, Ли, Кошечкин, и они же лучшие в команде сейчас. Должны же они постареть…
- Должны были, но они все еще великолепны! За ними нужно смотреть в оба, постараться закрыть их и не дать сыграть в свою силу, - приводит слова Азеведо официальный сайт «Ак Барса».

Напомним, что на пути к финалу конференции магнитогорский «Металлург» обыграл «Куньлунь» (4-1) и казахский «Барыс» (4-0). «Ак Барс» в 1/4 оказался сильнее «Салавата Юлаева» (4-1), а в 1/2 одолел «Авангард» (4-2).

Финальная серия на «Востоке» стартует 24 марта. Первые встречи противостояния «Металлурга» и «Ак Барса» пройдут в Магнитогорске.

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