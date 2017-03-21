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Ренату Саншеш признан лучшим молодым игроком Португалии

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

19-летний полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш признан лучшим молодым игроком Португалии по итогам 2016 года.

По итогам опроса Саншеш получил 46% голосов, опередив Желсона Мартинша (34%) и Андре Силву (20%).

Напомним, Ренату стал чемпионом Европы летом 2016 года в составе сборной Португалии.

Перед началом турнира «Бавария» заплатила за футболиста «Бенфике» 30 миллионов евро. Пока Саншешу не удается стать игроком основного состава мюнхенцев.

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