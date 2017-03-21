Ренату Саншеш признан лучшим молодым игроком Португалии
19-летний полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш признан лучшим молодым игроком Португалии по итогам 2016 года.
Herzlichen Glückwunsch, @renatosanches35! Sanches wurde in Portugal zum besten jungen Spieler 2016 gewählt: https://t.co/hvmSKrX0iQ pic.twitter.com/WhKOQCULxs— FC Bayern München (@FCBayern) 21 марта 2017 г.
По итогам опроса Саншеш получил 46% голосов, опередив Желсона Мартинша (34%) и Андре Силву (20%).
Напомним, Ренату стал чемпионом Европы летом 2016 года в составе сборной Португалии.
Перед началом турнира «Бавария» заплатила за футболиста «Бенфике» 30 миллионов евро. Пока Саншешу не удается стать игроком основного состава мюнхенцев.
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