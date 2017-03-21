Футболист «ПСЖ» Серж Орье не сыграет против сборной России
На официальном сайте футбольной федерации Кот-Д`Ивуара появилась информация, что ивуарийцы в товарищеском матче против нашей команды не смогут использовать двоих футболистов.
Сразу двух основных игроков на матчи с Россией (23 марта) и Францией (27 марта) лишился тренер ивуарийцев Ибрахим Камара. Правый защитник Серж Орье (ПСЖ) прибыл на сбор с микротравмой, и врачи «слонов» не разрешили ему выходить на поле. Также отзаявлен полузащитник Жан-Мишель Сери («Ницца»), через несколько дней у него состоится свадьба, потому его освободили от товарищеских встреч.
Сборная России 23 марта в Краснодаре проводит контрольный матч против команды Кот-Д`Ивуара.
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