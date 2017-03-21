Александр Шмурнов: Обращаюсь к РФПЛ и «Спартаку»: зачем играть с «Зенитом» в воскресенье?

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов не согласен с решением РФПЛ провести центральный матч 23-го тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Зенитом» 15 апреля.

«От имени многочисленных знакомых обращаюсь к РФПЛ и «Спартаку»: зачем играть с «Зенитом» в воскресенье в 20.00? Это неудобно тысячам людей», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.

От имени многочисленных знакомых обращаюсь к РФПЛ и "Спартаку": ЗАЧЕМ играть с "Зенитом" в воскресенье в 20.00? Это неудобно тысячам людей. — Александр Шмурнов (@AShmurnov) 21 марта 2017 г.

Напомним, игра между командами состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена».