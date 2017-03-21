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Феттель назвал новую «Феррари» Джиной

Источник:  AutosportКомментарии

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель определился с именем для новой машины. По информации Bild, 29-летний немец назвал «Феррари» SF70-H «Джиной».

Со времен выступления в «Торо Россо» у Феттеля есть традиция давать имена своим болидам перед стартом сезона.

Ранее он называл машины Джулия (2008), Кейт (2009), Сладкая Лиз (2010), Соблазнительная Кайли (2011), Эбби (2012), Голодная Хайди (2013), Сьюзи (2014), Ева (2015), Маргарита (2016). Чемпионскими из них стали Лиз, Кайли, Эбби и Хайди.

Добавим, что новый сезон станет третьим для Феттеля в итальянской команде.

Напомним, первый этап чемпионата мира Гран-при Австралии пройдет 24-26 в Мельбурне.

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