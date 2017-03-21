Сергей Прядкин: Позднее начало матча «Спартак» – «Зенит» связано с проведением финала Кубка Гагарина

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал позднее начало встречи 23-го тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Зенитом».

- Это связано с проведением финала Кубка Гагарина. Нас очень просили начать позже. Если бы это был полуфинал или четвертьфинал - это одно, но это финал, хоккеисты очень попросили полчаса времени - телевизионное вещание. Только из-за этого. Мы понимаем, что кому-то создадим неудобства, но у нас хоккейные и футбольные болельщик многие одни и те же, поэтому ребята должны это понять, - передает слова Прядкина «Р-Спорт».

Напомним, что встреча «Спартак» - «Зенит» состоится 16 апреля и начнется в 20:00 по московскому времени.