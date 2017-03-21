Валерий Газзаев: В преддверии ЧМ британские СМИ предпринимают все усилия по очернению России

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о скандальном фильме BBC.

- Британские СМИ еще с 2010 года планомерно предпринимают усилия по очернению России, так как проиграли ей право на проведение чемпионата мира. Это послужило причиной создания скандального фильма Би-би-си о российских фанатах и, в частности, этой публикации. Они уже не знают, как еще можно испортить образ России, и поэтому периодически доходят до абсурда, как в данном случае. Они продолжат создавать негативный фон вокруг России и ее болельщиков вплоть до самого турнира, так как заинтересованы в отмене соревнования и хотят получить его сами, - приводит слова Газзаева ТАСС.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны - Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Финал состоится в Москве на стадионе «Лужники».