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Черчесов подарил музею свой вратарский свитер образца 1995 года

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер сборной России вручил спартаковскому музею свой вратарский свитер образца 1995 года. Об этом сообщает пресс- служба красно-белых.

Напомним, что Черчесов выступал за «Спартак» с 1984 по 1987 год, с 1989 по 1993 год, в 1995 и 2002 годах. За это время он провел за команду 200 матчей. В составе команды он стал двукратным чемпионом СССР, двукратным чемпионом России, обладателем Кубка СССР.

После окончания футбольной карьеры Станислав Саламович работал в «Спартаке» спортивным директором и главным тренером. Под его руководством в 2007 году красно-белые завоевали серебряные медали чемпионата России.

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