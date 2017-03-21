Черчесов подарил музею свой вратарский свитер образца 1995 года

Главный тренер сборной России вручил спартаковскому музею свой вратарский свитер образца 1995 года. Об этом сообщает пресс- служба красно-белых.

Самая свежая новость из спартаковского музея! Подарок от главного тренера сборной России Станислава Черчесова ▶️ https://t.co/UxSRefxDx7 pic.twitter.com/z32Xr44Ps2 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 21 марта 2017 г.

Напомним, что Черчесов выступал за «Спартак» с 1984 по 1987 год, с 1989 по 1993 год, в 1995 и 2002 годах. За это время он провел за команду 200 матчей. В составе команды он стал двукратным чемпионом СССР, двукратным чемпионом России, обладателем Кубка СССР.

После окончания футбольной карьеры Станислав Саламович работал в «Спартаке» спортивным директором и главным тренером. Под его руководством в 2007 году красно-белые завоевали серебряные медали чемпионата России.