Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Спутник0 : 3Динамо Балашиха
Баскетбол  Жальгирис- : -Анадолу Эфес
Хоккей  СКА-Нева0 : 0Рубин
Баскетбол  Панатинаикос- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Марк Вильмотс официально возглавил сборную Кот д'Ивуара

Источник:  Федерация футбола Кот-д’ИвуараКомментарии

Новым главным тренером сборной Кот д'Ивуара по футболу стал 48-летний бельгиец Марк Вильмотс. 

Ивуарийская федерация футбола официально объявила о назначении специалиста на пост. 

С 2012 по 2016 год Вильмотс возглавлял сборную Бельгии. Он был уволен со своего поста по окончании Евро-2016, где бельгийцы уступили в четвертьфинале команде Уэльса. 

Напомним, 24 марта сборная России проведет товарищеский матч с командой Кот д'Ивуара в Краснодаре.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Футболист «ПСЖ» Серж Орье не сыграет против сборной РоссииНа официальном сайте футбольной федерации Кот-Д`Ивуара появилась информация, что ивуарийцы в товарищеском матче против нашей команды не смогут использовать двоих футболистов.«Мы – как обычные люди». Репортаж из сборной России«Мы – как обычные люди». Репортаж из сборной РоссииРоссийская национальная команда продолжает подготовку к товарищеским матчам с Кот-д’Ивуаром и Бельгией.Александр Беленов: Общаемся между собой как обычные людиВратарь сборной России Александр Беленов после тренировки команды в преддверии товарищеского матча с Кот-д'Ивуаром рассказал об атмосфере в коллективе.Роман Нойштедтер: Тренер видит в роли центрального защитникаЗащитник сборной России Роман Нойштедтер после тренировки команды рассказал о своей роли в команде.РФС реализовал 21 тысячу билетов на матч с Кот д'ИвуаромРоссийский футбольный союз (РФС) реализовал 21 тысячу билетов на товарищеский матч между сборными России и Кот-д'Ивуара.Вот сыграет сборная… И что? Дзичковский – о целях российской командыВот сыграет сборная… И что? Дзичковский – о целях российской командыОбозреватель «Советского спорта» – о целях и задачах предстоящих контрольных матчей национальной команды.«Все хорошо, а будет еще лучше». Как готовится сборная России«Все хорошо, а будет еще лучше». Как готовится сборная РоссииВ понедельник сборная России начала в Краснодаре подготовку к товарищеским матчам с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.Дзюба покинул расположение сборной РоссииНападающий «Зенита» Артем Дзюба покинул расположение сборной России из-за травмы, сообщают «Известия».Станислав Черчесов: Надеюсь, на матче с Кот-д’Ивуаром будет аншлагГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил надежду, что на товарищеском матче со сборной Кот-д’Ивуаром стадион в Краснодаре будет заполнен.Александр Бухаров: Свой шанс в сборной буду отрабатывать каждый деньНападающий «Ростова» Александр Бухаров после первой тренировки сборной России перед встречей с Кот-д’Ивуаром рассказал о том, с какими ощущениями он вернулся в национальную команду.Виталий Мутко: Надеюсь, парни, вызванные в сборную, своей самоотдачей подтвердят статус лучших игроков РоссииВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко поделился ожиданиями в преддверии товарищеских матчей сборной России с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.Сборная России прилетела в КраснодарСборная России прибыла в Краснодар, где проведет товарищеский матч с Кот-д'Ивуаром.Сборная России вылетела в Краснодар на матч с Кот-д’ИвуаромСборная России сегодня утром отправилась в Краснодар на товарищеский матч с командой Кот-д’Ивуара.РФС перепутал флаг Кот-д’ИвуараНа официальном сайте РФС в флаге сборной Кот-д’Ивуара была допущена ошибка, сообщает «Бизнес Online».Денис Глушаков: Очень хочу сыграть с Кот-д’ИвуаромПолузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков надеется сыграть в товарищеском матче со сборной Кот-д’Ивуара.Гилерме вызван в сборную России на замену травмированному КрицюкуТренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым принял решение вызвать в расположение национальной сборной России голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме. Об этом сообщает официальный сайт РФС.Назначены арбитры на матчи сборной России с Бельгией и Кот д'ИвуаромСтали известны имена судей, которым предстоит обслуживать ближайшие контрольные матчи с участием сборной России по футболу.Александр Тарханов: Не факт, что Бухаров будет играть в сборнойГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о вызове в сборную России нападающего «Ростова» Александра Бухарова.Первый канал будет транслировать матчи сборной России с Бельгией и Кот д'ИвуаромТоварищеские матчи сборной России по футболу против команд Кот-д’Ивуара и Бельгии будут транслироваться на Первом канале.Станислав Черчесов: Сборная России должна играть не только в МосквеГлавный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился ожиданиями от ближайших контрольных матчей команды.
Футбол
Черчесов подарил музею свой вратарский свитер образца 1995 года
Футбол
Валерий Газзаев: В преддверии ЧМ британские СМИ предпринимают все усилия по очернению России
Футбол
Ренату Саншеш признан лучшим молодым игроком Португалии
Футбол
Сергей Прядкин: Позднее начало матча «Спартак» – «Зенит» связано с проведением финала Кубка Гагарина
все новости
Кот-д'Ивуар
Кот-д'Ивуаркалендарьстатистика
Марк Вильмотс
Марк Вильмотсвсе новости