Марк Вильмотс официально возглавил сборную Кот д'Ивуара
Новым главным тренером сборной Кот д'Ивуара по футболу стал 48-летний бельгиец Марк Вильмотс.
Ивуарийская федерация футбола официально объявила о назначении специалиста на пост.
С 2012 по 2016 год Вильмотс возглавлял сборную Бельгии. Он был уволен со своего поста по окончании Евро-2016, где бельгийцы уступили в четвертьфинале команде Уэльса.
Напомним, 24 марта сборная России проведет товарищеский матч с командой Кот д'Ивуара в Краснодаре.
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