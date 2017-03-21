Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Спутник0 : 3Динамо Балашиха
Баскетбол  Жальгирис- : -Анадолу Эфес
Хоккей  СКА-Нева0 : 0Рубин
Баскетбол  Панатинаикос- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Virtus.pro подписала тренера состава по Dota 2

Комментарии

Организация Virtus.pro подписала контракт с Иваном «ArtStyle» Антоновым. 

Соглашение было заключено по итогам квалификации на Kiev Major, где Иван работал с составом в качестве приглашённого тренера.

«В рамках квалификации на Kiev Major нам стало очевидно, что приглашение Ивана было правильным решением. Его опыт, стратегическое мышление и глубочайшее понимание игры оказали на команду очень важное позитивное влияние. Уверен, что сейчас мы обладаем сильнейшим в Европе составом, и для нас крайне важно показать это в Киеве», — прокомментировал Роман Дворянкин, генеральный менеджер Virtus.pro.

«Я очень рад, что игроки и организация положительно оценили мои наработки и вклад в построение игры команды. Наша главная задача сейчас — успешно выступить в Киеве», — сказал Антонов.

Иван «Artstyle» Антонов в прошлом профессиональный игрок в Dota 2, чемпион The International 2011 года в составе Natus Vincere.

Состав команды:

Алексей «Solo» Березин
Илья «Lil» Ильюк
Павел «9pasha» Хвастунов
Владимир «No[o]ne» Миненко
Роман «Ramzes666» Кушнарёв
Иван «ArtStyle» Антонов (тренер)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей «Solo» Березин: У нас в запасе есть еще много интересного, что мы не показали на квалификацииКапитан команды Virtus.pro Алексей «Solo» Березин в интервью порталу Cybersport.ru рассказал о новом тренере Иване «ArtStyle» Антонове, о квалификации к The Kiev Major, а также оценил текущую форму команды.Жеребьевку «РОСГОССТРАХ Чемпионата РФПЛ по киберфутболу» покажет канал Game Show22 марта телеканал Game Show в прямом эфире покажет жеребьёвку групповой стадии «РОСГОССТРАХ Чемпионата РФПЛ по киберфутболу».Fnatic и CLG пробились на SL i-League StarSeries Season 3Команды Fnatic и Counter Logic Gaming вышли в LAN-финал турнира SL i-League StarSeries Season 3 по CS:GO.Жеребьевка «РОСГОССТРАХ Чемпионата РФПЛ по киберфутболу» состоится 22 марта22 марта в Москве в Центральном офисе компании РОСГОССТРАХ на улице Киевская состоится церемония жеребьевки «РОСГОССТРАХ Чемпионата РФПЛ по киберфутболу»Team Dignitas анонсировала новый состав по CS:GOОрганизация Team Dignitas подписала игроков по Counter-Strike: Global Offensive.«Анжи» сразится с Team Empire в финале Кубка Москвы 2017Команда «Анжи» по Dota 2 пробилась в финал Кубка Москвы 2017.Продюсер HotS Клаудио Джентилини: Наблюдаем значительный прирост пользователейПродюсер HotS Клаудио Джентилини: Наблюдаем значительный прирост пользователейПродюсер HotS Клаудио Джентилини поделился некоторыми рассуждениями о чемпионате и поведал о планах на будущее киберспортивной дисциплины.Шведская команда Horde распаласьШведская команда Horde по Dota 2 распалась. Об этом сообщил капитан коллектива Йоаким «Akke» Актералл.Завершились третьи онлайн-отборочные на Кубок России 201718 и 19 марта 2017 прошли третьи онлайн-отборочные на Кубок России 2017.Vega Squadron заняла первое место в регулярном сезоне Континентальной ЛигиКоманда Vega Squadron закончила регулярный сезон Континентальной Лиги на первом месте.Опубликован трейлер Dota 2 Asia Championships 2017Представлен трейлер турнира Dota 2 Asia Championships 2017.TyLoo стала чемпионом China Cup 2017Команда TyLoo победила на турнире China Cup 2017 по CS:GO.HellRaisers получила приглашение на закрытую квалификацию к DreamHack Austin 2017Организаторы DreamHack Austin 2017 назвали имена команд, которые получили приглашения на закрытую квалификацию.ФК «Анжи» подписал пятого игрокаФутбольный клуб «Анжи» подписал пятого игрока в состав команды по Dota 2.Анонсирован список аналитиков и комментаторов на DAC 2017Организаторы Dota 2 Asia Championships 2017 анонсировали список аналитиков и комментаторов русскоязычной студии.Александр «XBOCT» Дашкевич: Пока нам стоит попасть на закрытые квалификации к The InternationalКапитан «Анжи» по Dota 2 Александр «XBOCT» Дашкевич в интервью порталу «Чемпионат» рассказал о формировании нового состава, а также подведал о том, какие цели ставит клуб перед командой.«Анжи» получила приглашение во второй раунд Кубка МосквыКоманда «Анжи» по Dota 2 получила приглашение во второй раунд Кубка Москвы, который проходит в рамках Кубка России 2017.Генеральный директор Na'Vi: Мы верим в состав по Dota 2Генеральный директор Natus Vincere Евгением Золотарёв в интервью студии StarLadder рассказал о выступлении состава на квалификации к The Kiev Major, поделился впечатлениями о новичках команды по Dota 2, а также раскрыл ближайшие планы на будущее.FaZe Clan примет участие в IEM Sydney 2017Команда FaZe Clan получила приглашение на турнир IEM Sydney 2017 по CS:GO.Team Liquid сыграет на DreamHack Austin 2017Команда Team Liquid получила приглашение на турнир DreamHack Austin 2017 по CS:GO.
Футбол
Черчесов подарил музею свой вратарский свитер образца 1995 года
Футбол
Валерий Газзаев: В преддверии ЧМ британские СМИ предпринимают все усилия по очернению России
Футбол
Ренату Саншеш признан лучшим молодым игроком Португалии
Футбол
Сергей Прядкин: Позднее начало матча «Спартак» – «Зенит» связано с проведением финала Кубка Гагарина
все новости