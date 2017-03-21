Virtus.pro подписала тренера состава по Dota 2

Организация Virtus.pro подписала контракт с Иваном «ArtStyle» Антоновым.



Соглашение было заключено по итогам квалификации на Kiev Major, где Иван работал с составом в качестве приглашённого тренера.



«В рамках квалификации на Kiev Major нам стало очевидно, что приглашение Ивана было правильным решением. Его опыт, стратегическое мышление и глубочайшее понимание игры оказали на команду очень важное позитивное влияние. Уверен, что сейчас мы обладаем сильнейшим в Европе составом, и для нас крайне важно показать это в Киеве», — прокомментировал Роман Дворянкин, генеральный менеджер Virtus.pro.

«Я очень рад, что игроки и организация положительно оценили мои наработки и вклад в построение игры команды. Наша главная задача сейчас — успешно выступить в Киеве», — сказал Антонов.

Иван «Artstyle» Антонов в прошлом профессиональный игрок в Dota 2, чемпион The International 2011 года в составе Natus Vincere.



Состав команды:



Алексей «Solo» Березин

Илья «Lil» Ильюк

Павел «9pasha» Хвастунов

Владимир «No[o]ne» Миненко

Роман «Ramzes666» Кушнарёв

Иван «ArtStyle» Антонов (тренер)