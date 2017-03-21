Суд продлил арест Дацика до 17 мая по делу о нападении на публичные дома

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга на два месяца продлил арест националиста и бывшего бойца ММА Вячеслава Дацика, который обвиняется в разбое.

«Срок ареста продлили на два месяца — до 17 мая», — сказал адвокат Андрей Федорков, добавив, что данное решение будет обжаловано.

По словам Федоркова, в ходе заседания следователь просил продлить содержание под стражей Дацика, защита же настаивала на его переводе под домашний арест.

18 мая 2016 года Дацик напал на публичные дома на Васильевском острове и в Петроградском районе Санкт-Петербурга. По словам очевидцев, он выгонял на улицу обнаженных посетителей и сотрудниц и заставлял их пройти по улице без одежды до отдела полиции. Дацик сломал дверь в одном из номеров отеля, где находилась жительница Москвы. Также он силой вытащил женщину в коридор, где ей удалось вырваться и убежать.

В отношении Дацика возбуждены уголовные дела по статьям о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК РФ) и разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 162 УК РФ).