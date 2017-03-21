Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Спутник0 : 3Динамо Балашиха
Баскетбол  Жальгирис- : -Анадолу Эфес
Хоккей  СКА-Нева0 : 0Рубин
Баскетбол  Панатинаикос- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Билли Джо Сондерс: Я доволен тем, что нам предложила команда Головкина

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс может стать следующим соперником Геннадия Головкина.

-  Я доволен тем, что они нам предложили. Все мы хотим справедливого распределения доходов. У меня в контракте нет пункта о реванше в случае поражения, у него — есть. Впрочем, меня устраивает это. Что же, давай бросим кости!, - заявил Сондерс.

Напомним, боец из Казахстана Геннадий Головкин владеет чемпионскими поясами WBC, WBA и IBF. В минувший уик-энд он одержал победу в непростом бою с американцем Дэниелом Джейкобсом.

Поединок Головкин - Сондерс за звание абсолютного чемпиона мира в среднем весе может состояться в июне в Лондоне или Астане. 

Безвластие. Как мировой бокс внезапно остался без лидера

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дэниел Джейкобс: Устращающая мощь Головкина оказалась мифомАмериканский средневес Дэниел Джейкобс рассказал о том, что сила чемпиона мира по трем версиям Геннадия Головкина сильно преувеличена.Оскар де ла Хойя: Джейкобс слишком уважал Головкина, Альварес не повторит эту ошибкуГлава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя прокомментировал итог поединка Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс.Билли Джо Сондерс: Альварес - маленькая рыжая девчонка, почему с ним так носятся?Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс обрушился с критикой на мексиканца Сауля Альвареса.Билли Джо Сондерс: Готов провести бой с Головкиным хоть в КазахстанеЧемпион WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс готов встретиться с чемпионом по версиям WBA, WBC и IBF Геннадием Головкиным.Безвластие. Как мировой бокс внезапно остался без лидераБезвластие. Как мировой бокс внезапно остался без лидераПоединки минувшего уик-энда внесли сумятицу в и без того запутанное распределение главных ролей на современном ринге.«Ковалев – Уорд» с правильными судьями. Почему победил Головкин«Ковалев – Уорд» с правильными судьями. Почему победил Головкин«Советский спорт» пересмотрел поединок и убедился в этом.«Почему Головкин был так плох?» Спецвыпуск «Держи удар»«Почему Головкин был так плох?» Спецвыпуск «Держи удар»В новом выпуске передачи «Держи удар» речь пойдет о прошедших встречах Геннадия Головкина и Романа Гонсалеса.Анхель Гарсия: Не могу принять результат боя Головкин – Джейкобс. Это просто безумиеИзвестный американский тренер Анхель Гарсия уверен в том, что Дэниел Джейкобс заслуживал победы в поединке с Геннадием Головкиным.Оскар де ла Хойя: Головкин и Джейкобс показали именно то, за что мы любим бокс. Поздравляю обоихЗнаменитый боксер и промоутер Оскар де ла Хойя подвел итоги боя Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс.Сергей Ковалев: Я не считал очки, но Головкин победил Джейкобса. С удовольствием посмотрел бы реваншЭкс-чемпион мира по трем версиям в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев поделился своим видением поединка Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс.Григорий Дрозд: Во второй половине боя с Джейкобсом Головкин попадал очень малоРоссийский боксер первого тяжелого веса Григорий Дрозд подвел итоги поединка Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс.Дэниел Джейкобс: Уверен в том, что выиграл у Головкина. Судьи меня разочаровалиАмериканский средневес Дэниел Джейкобс уверен в том, что сделал достаточно для победы над чемпионом мира по трем версиям Геннадием Головкиным.Геннадий Головкин: Я готов дать Джейкобсу реваншЧемпион мира в среднем весе по трем версиям Геннадий Головкин дал комментарий по итогам своего боя с Дэниелом Джейкобсом.Гена подрался с «Чебурашкой». Головкин одержал самую тяжелую победу в карьереГена подрался с «Чебурашкой». Головкин одержал самую тяжелую победу в карьереВ воскресенье казахский чемпион мира в среднем весе по версиям WBA, WBC и IBF Геннадий Головкин победил американца Дэниела Джейкобса.Геннадий Головкин победил Дэниела Джейкобса судейским решениемГеннадий Головкин победил Дэниела Джейкобса судейским решениемКазахский боксер Геннадий Головкин в поединке за титул чемпиона мира по версии WBC и «суперчемпиона» мира по версии WBA в среднем весе (до 72,6 кг) победил американца Дэниела Джейкобса.Бернард Хопкинс: Головкин – это маленький Джордж Форман, но я побеждал ребят и посильнееЭкс-чемпион мира в среднем и полутяжелом весах Бернард Хопкинс оценил уровень мастерства и силу удара Геннадия Головкина.Мурат Гассиев: Хотел бы вернуться на ринг в июне, а Головкин нокаутирует Джейкобса до 6 раунда (видео)Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF россиянин Мурат Гассиев рассказал о своих дальнейших планах и дал прогноз на исход поединка Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс.Головкин – Джейкобс. Главный бой марта в прогнозах, фактах и цифрахГоловкин – Джейкобс. Главный бой марта в прогнозах, фактах и цифрахДо поединка Геннадий Головкин – Дэниел Джейкобс остается всего несколько часов.Головкин оказался легче ДжейкобсаЧемпион мира в среднем весе по трем версиям Геннадий Головкин и действующий чемпион WBA Дэниел Джейкобс прошли процедуру взвешивания.Ибрагимович и Моуринью хвалят «Ростов», но Россия прощается с еврокубками. Главные новости утраИбрагимович и Моуринью хвалят «Ростов», но Россия прощается с еврокубками. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать утро с главных событий утра пятницы.
Футбол
Черчесов подарил музею свой вратарский свитер образца 1995 года
Футбол
Валерий Газзаев: В преддверии ЧМ британские СМИ предпринимают все усилия по очернению России
Футбол
Ренату Саншеш признан лучшим молодым игроком Португалии
Футбол
Сергей Прядкин: Позднее начало матча «Спартак» – «Зенит» связано с проведением финала Кубка Гагарина
все новости
Дэниел Джейкобс
Дэниел Джейкобсвсе новости
Геннадий Головкин
Геннадий Головкинвсе новости
Билли Джо Сондерс
Билли Джо Сондерсвсе новости