Билли Джо Сондерс: Я доволен тем, что нам предложила команда Головкина

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс может стать следующим соперником Геннадия Головкина.

- Я доволен тем, что они нам предложили. Все мы хотим справедливого распределения доходов. У меня в контракте нет пункта о реванше в случае поражения, у него — есть. Впрочем, меня устраивает это. Что же, давай бросим кости!, - заявил Сондерс.

Напомним, боец из Казахстана Геннадий Головкин владеет чемпионскими поясами WBC, WBA и IBF. В минувший уик-энд он одержал победу в непростом бою с американцем Дэниелом Джейкобсом.

Поединок Головкин - Сондерс за звание абсолютного чемпиона мира в среднем весе может состояться в июне в Лондоне или Астане.

