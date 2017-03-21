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Александр Мостовой: Не поддерживаю идею приглашения иностранных арбитров

Источник:  Федеральное агентство новостей (ФАН)Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал идею приглашения иностранных арбитров для обслуживания матчей РФПЛ.

- Мне кажется, в спорных судейских решениях последних туров можно увидеть сразу 3 фактора. Во-первых, речь идет о банальных человеческих ошибках. Во-вторых, наверняка между клубами ведется борьба за судей. Наверняка есть какая-то предвзятость. В-третьих, и мне это бросается в глаза больше всего, большинство арбитров у нас никогда не играли в футбол на приличном уровне. И в силу этого они не всегда верно трактуют определенные нюансы, не понимают их глубоко. Для меня это очевидно. Что касается судей-иностранцев, то я идею не поддерживаю. Может быть, в единичных случаях можно попробовать. В Европе же так делают, но свои кадры все равно нужны. Что мы, судей не можем нормальных воспитать? - приводит слова Мостового Федеральное агентство новостей.

Ранее, форвард «Зенита» Артем Дзюба высказался за приглашение иностранных арбитров для обслуживания матчей премьер-лиги.

Напомним, после 20 туров «Зенит» занимает третье место в премьер-лиге, имея столько же очков, сколько идущий вторым ЦСКА. У лидера «Спартака» на шесть очков больше.

Встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» в 20:00 по московскому времени.

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